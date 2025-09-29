◇MLBドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイル・パーク)大谷翔平選手がシーズン最終戦でキャリアハイとなる55号を打ち上げました。前日は33試合ぶりに完全休養で試合に不出場だった大谷選手。最終戦では再び1番・DHで出場すると、1打席目にライトへ2塁打、第2打席もヒットで出塁します。そして迎えた7回の第4打席、2アウトの場面で高めのストレートを強振し、センタースタンドに着弾。打球速度は109.5マイル(約176キロ