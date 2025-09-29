宇多田ヒカルが、Yaeji（イエジ）による最新曲のリミックス音源「Mine or Yours (Yaeji Remix)」を10月6日に先行配信リリースする。 （関連：稲葉浩志、宇多田ヒカル……夏フェスはサプライズ出演に格好の場？『ロッキン』でも期待のシークレットゲスト） 同楽曲は、11月26日にリリースされるアナログレコード盤『Mine or Yours』に収録される音源から、第1弾となる先行配信楽曲。ソウルとニュ&#1