来年１月の任期満了に伴う竹原市長選挙に竹原市議の平井明道さんが立候補を表明しました。 平井明道市議「古いハコモノ利権ファースト政治から市民生活ファースト政治を取り戻します。大型ハコモノ行政は近い将来財政破綻をする恐れがあります」 平井さんは竹原市出身の４６歳です。大学卒業後、東京でキックボクシングジムを経営、地元に戻って２０２２年から竹原市議を務めています。 平井さんは旧ゆめタウン竹原