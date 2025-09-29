三次市で開館７年目を迎えた「三次もののけミュージアム」に新たな資料が贈呈されました。 三次もののけミュージアムに寄贈されたのは室町時代から昭和にかけての絵巻物や写真など約７００点です。 ミュージアムの開館にあたり３千５百点あまりの資料を提供した湯本豪一名誉館長から新たに贈られました。 報道陣に公開された１０点の中には、別府温泉の八幡地獄にあった河童やミイラの写真セットなど、身近な