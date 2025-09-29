新潟県内は大気の状態が不安定となっていて、大雨となるところがある見込みで、29日夜遅くにかけて低地の浸水や河川の増水・土砂災害に注意・警戒が必要です。 低気圧や北陸地方を通過する寒冷前線に向かって温かく湿った空気が流れ込み、新潟県内は大気の状態が非常に不安定となっています。このため雷をともなった激しい雨が降り大雨となるところがある見込みで、予想より雨雲が発達した場合や停滞した場合は警報級の大雨となる