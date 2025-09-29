9月28日午後、新潟県佐渡市石名の山で神奈川県から訪れていた80代男性の行方がわからなくなり、警察などが捜索しています。 28日午後1時過ぎ、佐渡市石名の山で神奈川県川崎市からひとりで訪れていた80代男性の行方がわからなくなりました。警察によりますと、男性は写真撮影のために訪れていて、石名の撮影スポット「天然杉」の周辺で転倒し、動けなくなったということです。男性は携帯電話のメッセージアプリ機能で「転ん