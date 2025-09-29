滋賀県を訪問中の天皇、皇后両陛下は２９日、大津市の滋賀ダイハツアリーナで、国民スポーツ大会の少年男子バドミントン１回戦などを観戦された。貴賓席から約２０分間、白熱のラリーを見守り、観客らに手を振って会場を後にされた。２８日夜には、滞在先のホテルで同大会に出場する陸上の桐生祥秀選手（２９）らと懇談。桐生選手が２１日に出場した世界選手権男子４００メートルリレーを国立競技場で観戦した両陛下は、「お疲