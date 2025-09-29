◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）ショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）は天皇賞・春３着、宝塚記念４着と健闘。今回こそ念願の重賞初タイトルをゲットしたい。１週前は今回初コンビを組む松山弘平騎手が手綱を執り、栗東・坂路で５４秒１―１１秒７。高野厩舎流の２本追いで全体時計こそ目立たないが、ラストはシャープに伸