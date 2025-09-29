大相撲秋場所で横綱昇進後初優勝を遂げた大の里（２５＝二所ノ関）が、元横綱貴乃花の花田光司さん（５３）への憧れを明かした。自身５度目のＶを果たした大の里は２９日、茨城・阿見町の部屋で会見に出席。「早い段階（４日目の幕内・伯桜鵬戦）で１敗してしまったので、優勝のことは全く考えずに。一日一番ということだけを考えて、それが最後の最後にああいう形で優勝になって良かった」と納得の表情を見せた。日本出身力