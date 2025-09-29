◆第２９回マリーンカップ・Ｊｐｎ３（１０月２日２０時５分発走予定、船橋競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にＪＢＣレディスクラシックの優先出走権）昨年から３歳牝馬限定戦となったＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日・船橋競馬場、ダート１８００メートル）の前哨戦に出走する１０頭の枠順が９月２９日、決まった。３連勝で関東オークスを制したメモリアカフェ（美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）は最内