中国の海洋調査船がきのう28日、奄美大島の西の日本の排他的経済水域=EEZで、ワイヤーのようなものを無断で海中にのばしているのが見つかりました。 十管本部の巡視船が中止を求めました。 第十管区海上保安本部によりますと、28日午前6時すぎ、奄美大島の西およそ379キロの日本の排他的経済水域で、のを、警戒中の巡視船が確認しました。 事前の同意がなかったため、巡視船が無線で中止を求めたところ調査船は3時間半