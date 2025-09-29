滋賀県を訪問中の天皇皇后両陛下は、「国民スポーツ大会」のバドミントンの試合を観戦されました。29日午前10時ごろ、両陛下は、大津市内の「国民スポーツ大会」の競技会場を訪問されました。両陛下は、ロイヤルボックスに着席し、バドミントンの少年男子と成年女子の1回戦の試合を観戦されました。両陛下はバドミントン協会の関係者に、時折ラケットを振るような仕草を交えて何度も質問を重ね、身を乗り出すようにして熱心に試合