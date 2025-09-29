千葉銀行と千葉興業銀行は２９日、経営統合に向けた協議を進めることで基本合意したと発表した。２０２７年４月に持ち株会社を作り、両行が傘下に入る方針。実現すれば、横浜銀行を中核とするコンコルディア・フィナンシャルグループ（ＦＧ）を抜き、福岡銀行などを傘下に持つふくおかＦＧに次ぐ国内２位の地銀グループとなる見通しだ。両行の今年３月時点の総資産額は、千葉銀が２１兆６３１２億円、千葉興業銀が３兆２４６８