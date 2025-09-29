今回は、産後に手伝いに来た義母に、暴言を吐かれたエピソードを紹介します。産後、義母が来てくれたのはいいものの…「出産後退院し、帰宅すると早々に義母がやってきて、頼んでもいないのに私の手伝いをすると言ってきました。でも、義母は子供の世話は多少しても家事は一切やらないんです……。しかも、『早くご飯作ってよ！』と文句を言い、料理を出しても『量が少ないし栄養バランスもいまいちね』と言いたい放題。で、『夕飯