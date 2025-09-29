プレーオフ進出12組の組み合わせが確定しました。日本時間9月29日にMLBのレギュラーシーズンが終わりを告げました。最終戦までもつれたガーディアンズとタイガースのア・リーグ中地区の優勝争いはガーディアンズが勝利し、タイガースが敗れたためガーディアンズが地区優勝を飾りました。これで全12チームの組み合わせが決定。ナ・リーグの組み合わせは、昨季世界一をつかみ、今季西地区4年連続優勝を果たしたドジャースが2連覇目指