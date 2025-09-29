日本時間9月27日。セルビアのベオグラードを本拠地に置くKKパルチザンが、ミッカ・ムウリネンを獲得したことをソーシャルメディアで発表した。 210センチのムウリネンは、アメリカの高校アリゾナ・コンパス・プレップでプレーし、フィンランド代表チームの一員として「FIBAユーロバスケット2025」へ出場。大会4位で終えたチームで、“スリム・ジーザス”はハイライトシー