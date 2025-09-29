ブレンビーのFW福田翔生が28日、デンマークリーグで3試合ぶりとなる今季2点目を決めた。福田は第7節で途中出場からリーグ戦初ゴールを奪い、以降は先発出場が続いている。もっとも以降は得点がなかった中で28日のオーデンセ戦でも先発入りすると開始8分、味方のシュートのこぼれ球に反応。GKが弾いたところを冷静にゴールに流し込んで先制点を記録した。さらに福田は2-1の前半44分、ペナルティエリア手前で横パスを受けてそ