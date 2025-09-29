メイコーが反発している。同社は前週末２６日の取引終了後、台湾の博智電子と電子回路基板事業に関する業務提携を行い、高多層基板を生産・販売する合弁会社「ＡｌｌｉｅｄＣｉｒｃｕｉｔＭｅｉｋｏＶｉｅｔｎａｍ」をベトナムで１１月に設立すると発表しており、将来的な業績貢献を期待する買いが優勢になっている。 出資比率はメイコーが３０％、博智電子が７０％。メイコーは市場が拡大するＡＩ