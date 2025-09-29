【その他の画像・動画等を元記事で観る】 XGが、10月19日に全国のマクドナルド店舗で実施される、病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」支援を目的としたチャリティ活動「青いマックの日」の特別サポーターに就任した。 ■メンバーが好きなマクドナルドメニューを組み合わせた「BLUE GALAXY SET」 2025年3月の『#リアタイマクパ』依頼のカムバックとなるX