松村北斗（SixTONES）＆松本若菜が、バラエティーMCで初タッグ！トーク番組「情熱ナイトフィーバー」を、日本テレビにて本日9月29日（月）23:59〜24:54放送。「情熱ナイトフィーバー」は、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ圧倒的に何かにのめり込む“アネキゲスト”からその道の奥深さを学ぶトーク番組。アネキたちが語る世界は、驚きと発見の連続。MCの松村と松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘り