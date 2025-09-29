【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの宮舘涼太が、1年ぶりの登場となる『GIANNA ISSUE16 SPECIAL EDITION版』（9月29日発売）の表紙を飾った。 ■グループとして、役者として、これからの展望を語る 「INSPIRING DIGNITY／心動かす品格」をテーマのもと行われた撮影で、宮舘が纏うパリ5大名門ジュエラーのハイジュエリーがいっそう輝きを放ち、ヨーロピアンな世界観とともに8コ