「シリーズ現場から、」です。4年前、大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故は、きょう午後、控訴審が始まります。一審が認めた危険運転を高裁がどう判断するか？また、遺族の思いも伝えます。長文恵さん「わいわい食事する楽しそうな姿とか、今でも思い出すとたまらない気持ちになる」こう語る長文恵さんは「ある事故で」大切な弟を亡くしました。2021年2月、大分市で当時19歳の男が運転する時速194キロの乗用車が右折して