コーチ2名も同時に契約解除…後任は久藤コーチが暫定的に指揮を執るジュビロ磐田は9月29日、ジョン ハッチンソン監督との契約を9月28日付で解除したことを発表した。また、ショーン オントンコーチ、アーチ セリミ ヘッド・オブ・フットボール・ディベロップメント&パフォーマンスとの契約も併せて解除された。後任については決定次第発表されるが、29日のトレーニングより久藤清一コーチが暫定的にチームの指揮を執る。