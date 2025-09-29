高橋優が、9月27日・28日の2日間にわたり、故郷・秋田県での弾き語りワンマンライブ＜高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA 「〜弾き語り続ける人間展2025〜」＞を開催した。◆高橋優 画像秋田県出身のアーティストとして、地元を音楽で盛り上げるべく2016年から秋田県内にある13の市を巡るキャラバン型フェス＜秋田CARAVAN MUSIC FES＞を開催してきた高橋優。メジャーデビュー15周年という節目の今年は同フェスの開催を