テレ東では、10月４日、11日、18日、25日の毎週土曜夜９時から「出没！アド街ック天国」で4週連続京王線・井の頭線沿線を特集いたします！ アド街新シリーズとして月間ぶち抜きで同一鉄道会社の沿線の街に出没しており、第1弾は8月丸ごと東武鉄道沿線を特集しましたが、第2弾となる今回は、京王線・井の頭線沿線とタッグを組み、10月丸ごと京王線・井の頭線沿線を盛り上げていきます！さらに、10月18日(土)放送の「調布駅周