?大豊時代?の到来だ。大相撲秋場所で横綱昇進後の初優勝を遂げた大の里（２５＝二所ノ関）が２９日、茨城・阿見町の部屋で会見に臨んだ。大の里は２８日の千秋楽を１敗で迎えた。本割で２敗の横綱豊昇龍（２６＝立浪）に押し出しで敗れたが、決定戦で豊昇龍を寄り倒しで下し、２場所ぶり５度目の賜杯を抱いた。会見で大の里は「今までの優勝とは、また一味違う感じもある。最高位の番付で優勝することは、先場所はかなわなかっ