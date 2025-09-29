iScreamが、新曲「Better Off」を本日配信リリースした｡今作は9月30日より日本テレビ、BS11、AT-Xで順次放送開始となるTVアニメ『矢野くんの普通の日々』のエンディング主題歌となっている。◆iScream 動画新曲「Better Off」は、未来を信じて一歩を踏み出す勇気をテーマにしたポジティブなエレクトロポップチューンだという。2000年代にエレクトロ／テクノ／ハウスといったクラブミュージックをJ-POPの文脈に落とし込むことで生ま