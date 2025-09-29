先週で終了したＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」の全話平均視聴率が世帯１６・１％（関東地区、以下同）、個人は９・０％だったことが２９日、ビデオリサーチの調べで分かった。前作「おむすび」はそれぞれ、１３・１％、７・４％だった。「あんぱん」は、「アンパンマン」で知られる漫画家やなせたかしさんとその妻暢さんをモデルにした夫婦・家族の物語。暢さんをモチーフにしたのぶを今田美桜が、夫を北村匠海が演じた。視