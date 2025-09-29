【モデルプレス＝2025/09/29】歌手の森高千里が28日、自身のInstagramを更新。広島でのコンサートツアーの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】森高千里、美脚輝く膝上ミニスカ衣装姿◆森高千里、膝上ミニスカ姿でステージに立つ森高は「2025 森高千里コンサートツアー『あなたも私もファイト！！』 9月28日 広島 上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）終了しました！」とコンサート開催を報告。赤いジャケットに膝