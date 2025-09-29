『不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です』（出迦オレ：漫画、ももよ万葉：原作/マイクロマガジン社）第1回【全11回】この記事の画像を見る伯爵令嬢オフィーリアには、「嘘がわかる」という特殊能力がある。その能力ゆえに、人付き合いができずに引きこもって暮らしていた。ある日、憧れの公爵・クラウディオを一目見るため、オフィーリアは苦手な夜会に参加するも、貴族の嘘ばかりの会話に反応し、会場で震え転げ