市川中車とその長男の市川團子が親子共演する「歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』」が、東京・THEATER MILANO-Zaにて2026年5月に上演されることが決まった。【写真】香川照之、“1人6役”を怪演し「役者業の醍醐味」実感“圧倒的な演じ分け”の秘話も明かす本作は文政十（1827）年に江戸河原崎座で初演。作者は『東海道四谷怪談（とうかいどうよつやかいだん）』や