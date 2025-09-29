NEWSの元メンバーで歌手の手越祐也が28日にインスタグラムを更新。福島県郡山で稲刈りを行った様子を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】真剣な表情で収穫作業を行う手越祐也（ほか8枚）手越は歌手やタレントとしての活動と並行して、2021年から福島県郡山市西田町で米の栽培に挑戦。「手越村プロジェクト」と題された取り組みの一環として、クラウドファンディングを実施。収穫された米を返礼品「手越村のお米