フリーの沖田愛加アナウンサーが２９日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートの出来事についてつづった。沖田アナはインスタグラムを更新し、「お仕事行って早めに終わったので展示会にお邪魔してその後またお仕事に行った日でしたまた告知しまーす楽しい１日だった歩いてたら、お世話になってる方にばったりお会いしてびっくりした」とつづり、白のシャツとミニスカートに、ジャケットを羽織った姿をアップした。