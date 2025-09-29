タカラトミーから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の劇場公開を記念したグッズが続々登場！手のひらサイズの「アニア」や、『ズートピア』に登場するキャラクターたちが収録された「ディズニー・ロルカナ・ＴＣＧ日本語版ブースターパック大いなるアズライト」も発売予定です☆ タカラトミー ディズニー映画『ズートピア２』グッズ まとめ 発売日：2025年11月15日（土）より順次販売店舗：