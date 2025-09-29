メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県西尾市の住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。 現在も消火活動が続いています。 消防によりますと、29日午前8時すぎ、西尾市刈宿町の住宅で「2階から煙が出ている」と、近くの住民から119番通報がありました。 燃えているのは木造2階建ての住宅で、隣の住宅1軒にも火が燃え移っていて、現在も消防車11台が出動して消火活動が続けられているということです。 この住宅には2