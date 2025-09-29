遊児老館香川・小豆島町28日 香川県の小豆島で28日、小学生がすし作りを体験しました。 小豆島町漁業振興協議会が開いた「すし職人体験教室」です。町内の小学生と保護者合わせて25人が参加しました。 すし職人歴30年以上で地域おこし協力隊員の茺田勤士さんが、タイを使って魚のさばき方を教えました。子どもたちも具材をさばき、巻きずしや握りずしを作りました。 （児童）「握るのが楽しかったです