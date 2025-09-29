1998年6月18日、マイクロソフトのビル・ゲイツ会長とソフトバンクの孫正義会長が青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）を訪問した。政権初期に通貨危機克服で苦労していた金大中（キム・デジュン）大統領（当時）の招きを受けた。金大統領「韓国経済を回復させる助言をお願いします」孫会長「3つあります。最初にブロードバンド、2番目にブロードバンド、3番目もブロードバンドです。インターネット速度を1000倍高めるものです」ゲイ