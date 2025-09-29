東京・羽田空港で格納庫の解体工事中に火事がありました。29日午前9時過ぎ、大田区の羽田空港の敷地内にある解体工事中の格納庫で、「黒い煙が出て燃えている」と119番通報がありました。消防車など39台が出動し、約1時間半後に、火はほぼ消し止められました。作業員26人は避難し、けが人はいないということです。国土交通省東京空港事務所によりますと、この火事による航空機に遅れや運航の見合わせなど、大きな影響は出ていませ