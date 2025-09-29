ＰＲＩＤＥやＵＦＣなどで活躍した元総合格闘家のヴァンダレイ・シウバ（４９）＝ブラジル＝が２８日（日本時間２９日）、自身のインスタグラムを更新した。２７日（同２８日）にブラジル・サンパウロで行われた格闘技イベント「ＳＰＡＴＥＮＦＩＧＨＴＮＩＧＨＴ２」に出場し、試合後の乱闘で“ＫＯ”される衝撃の結末となったが、目が腫れてふさがった傷だらけの顔でコメント動画を投稿。「頭痛とめまいが酷くて治らないの