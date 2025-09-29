グローバルに展開する金融機関のHSBCは9月25日(現地時間)、アルゴリズム債券取引における問題を解決するために、現在の量子コンピュータが持つ潜在的価値について、世界初となる実証的証拠を発表した。実証の概要社債市場では、アルゴリズム取引が顧客からの価格提示依頼(RFQ)に対して、リアルタイムの市場状況やリスク評価をもとに自動的に価格を提示する。これにより、トレーダーは複雑な取引に集中できるが、こうした要素の複雑