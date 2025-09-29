今年8月、香川県内のホテルなどで16歳未満の少女にみだらな行為をした疑いで丸亀市の男が逮捕されました。 不同意性交等の容疑で逮捕されたのは香川県丸亀市の会社員の男（19）です。警察によりますと男は、今年8月3日から8月30日までの間、香川県内のホテルなどで香川県内に住む16歳未満の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。