原口は阪神一筋16年、近年は代打として勝負強い打撃でチームを支えた（C）産経新聞社阪神の原口文仁が今季限りで現役を引退することが分かった。自身のSNSを9月29日に更新。「ご報告」と題して、「今シーズンをもって現役を引退します」と投稿。「支えてくださったファンの皆様、球団、仲間、家族に心から感謝します。応援ありがとうございました。次のステージで、野球と社会に恩返ししていきます。」と記している。【動画】