JTB（ジェイティービー）は、FIFAワールドカップ26の公式ホスピタリティプログラムを、On Locationの非独占販売代理店としての日本国内で販売する。公式ホスピタリティプログラムでは、単一もしくは複数試合を組み合わせたチケット付きホスピタリティパッケージを提供する。1つもしくは複数の都市で複数の試合を観戦したり、特定の代表チームの試合を選んで観戦する機会を提供する。プレミアムシートでの観戦のほか、現地コンシェ