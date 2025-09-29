占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）オリジナリティーをプラス。あなたらしいスタイルで。個性が芽生えそう。こういうおしゃれがしたい、あんなふうに生きたいなど、憧れや理想が具体化するでしょう。ただ、何かを変えたいと望みながら、何を変えればいいのか分からなかった時期が長過ぎたため、「こういう感じ