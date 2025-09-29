占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）損して得を取って。今週は人に譲って。利害がかち合いやすいみたい。主張すれば、あなたに利がありますが、今回は相手に譲ってしまいましょう。すると、それが貸しになって、この先、もっと大事なシーンで借りを返してもらえることに。同僚の手伝いをしたり、応援に行