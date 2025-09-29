J２のジュビロ磐田は９月29日、ジョン・ハッチンソン監督との契約を28日付で解除。ショーン・オントンコーチ、アーチ・セリミヘッド・オブ・フットボール・ディベロップメント&パフォーマンスの契約解除も合わせて発表された。磐田は27日に行なわれた直近のJ２第31節・RB大宮アルディージャ戦で３−４と逆転負けを喫し、大量失点で痛恨の２連敗。８位に後退した。ハッチンソン監督は今季、２年ぶりにJ２を戦う磐田の新指