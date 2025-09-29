C-Unitedが運営する「珈琲館」･「珈琲館 蔵」と「カフェ･ド･クリエ」は9月3日から、秋の食材を使用した商品を順次発売している。「珈琲館」･「珈琲館 蔵」 では、季節限定メニュー 「ふんわり濃厚マロンホットケーキ〜フランス製マロンクリーム〜」(税込1枚980円〜1,240円、2枚1,280円〜1,540円)を9月25日より発売している。使用するのは看板商品「トラディショナル･ホットケーキ」で、オーダーを受けてから専用の銅板で手焼きする