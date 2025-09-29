新車116万円！ ダイハツ最小「“3列7人乗り”ミニバン」に注目！かつてダイハツは、「ほぼ軽自動車」といえる小さな車体に7人乗りを実現した、ユニークなミニバンを販売していました。一体どのようなクルマだったのでしょうか。新車116万円！ ダイハツ最小「“3列7人乗り”ミニバン」に注目！【画像】超カッコいい！ これがダイハツ最小「7人乗りミニバン」です！（48枚）そのクルマの名は、「アトレー7」。ダイハツが2000