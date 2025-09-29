９月２８日夜、大阪府藤井寺市の路上で乗用車とバイクが接触する事故があり、バイクを運転していた男子高校性が搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、２８日午後８時半ごろ、藤井寺市春日丘のＴ字路で、直進していたバイクが右折しようとした乗用車と接触し転倒。バイクを運転していた羽曳野市の男子高校生（１６）が全身を強く打ち、病院に運ばれましたが、２９日未明に死亡が確認されました。警察は乗用車を運