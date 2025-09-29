南米チリで開幕したU-20ワールドカップ。U-20日本代表は、27日に行われたエジプトとの初戦に2-0で勝利した。ボール保持率64%、シュート16本（枠内6本）を記録するなど優位に試合を進めた。30日の次節で対戦するのは地元チリだ。そのチリは27日の初戦でニュージーランドを2-1で撃破。終了5分前にPKで同点に追いつかれるも、後半アディショナルタイムに勝ち越すという劇的な展開だった。枠内シュートで相手を下回るなど苦しんだが、